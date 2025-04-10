Требуется разработать GUI-приложение на Python для мониторинга трафика и предотвращения DDoS-атак. Приложение должно включать вкладки для мониторинга трафика с фильтрацией, таблицу с алертами, sniffer для захвата трафика и DDoS-анализатор. Также необходимо реализовать интеграцию с телеграм-ботом для уведомлений о потенциальных атаках и управление портами и IP-адресами.
Расширение Chrome для дублирования интерфейса сайта encar.com.
Необходимо разработать расширение для Chrome на русском языке, с помощью которого пользователь может устанавливать фильтры и просматривать данные об автомобилях на корейском сайте encar.com.
Функционал:
при просмотре страницы со списком автомобилей в расширении должны дублироваться фильтры. Изменения фильтров в расширении копируются на сайт.
при просмотре страницы автомобиля, вся доступная информация должна дублироваться в расширении на русском (не в автопереводе, глоссарий будет предоставлен)
расширение должно подгружать с сервера курсы валют и коэффициенты и рассчитывать конечную цену автомобиля при заказе через нашу компанию.
Референс для требуемого функционала: https://chromewebstore.google.com/detail/pan-auto-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-enc/acgbhegphmmgckbkbbbokceblmcbponc
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