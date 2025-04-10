Расширение Chrome для дублирования интерфейса сайта encar.com.

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Необходимо разработать расширение для Chrome на русском языке, с помощью которого пользователь может устанавливать фильтры и просматривать данные об автомобилях на корейском сайте encar.com.

Функционал:

  • при просмотре страницы со списком автомобилей в расширении должны дублироваться фильтры. Изменения фильтров в расширении копируются на сайт.

  • при просмотре страницы автомобиля, вся доступная информация должна дублироваться в расширении на русском (не в автопереводе, глоссарий будет предоставлен)

  • расширение должно подгружать с сервера курсы валют и коэффициенты и рассчитывать конечную цену автомобиля при заказе через нашу компанию.

Референс для требуемого функционала: https://chromewebstore.google.com/detail/pan-auto-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-enc/acgbhegphmmgckbkbbbokceblmcbponc

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Сергей
 
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Маркиян
 
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