Требуется разработать GUI-приложение на Python для мониторинга трафика и предотвращения DDoS-атак. Приложение должно включать вкладки для мониторинга трафика с фильтрацией, таблицу с алертами, sniffer для захвата трафика и DDoS-анализатор. Также необходимо реализовать интеграцию с телеграм-ботом для уведомлений о потенциальных атаках и управление портами и IP-адресами.