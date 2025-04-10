Разработчик Chromium для антидетект-браузера

Ищем опытного разработчика Chromium с навыками работы с браузерными отпечатками, знанием JavaScript/TypeScript и C++ для создания антидетект-браузера.

Задачи:

- Модификация Chromium для подмены отпечатков (WebRTC, Canvas, WebGL, шрифты и др.) на Windows 10-11, Linux, macOS (Intel/Silicon, 12-15).

- Разработка TypeScript-библиотеки для генерации согласованных отпечатков.

- Создание базы данных значений параметров отпечатков.

- Интеграция с прокси (HTTP, SOCKS4/5, SSH, IPv6, с аутентификацией).

- Прохождение тестов отпечатка на fingerprint.com, creepjs, pixelscan.net, browserleaks.com и устойчивость к антифрод-системам (Google, Facebook, Amazon, eBay и др.).

- Доработка и интеграция существующего кода, который уже был сделан другим разработчиком.

- Инструкции по сборке для всех платформ.

- Еженедельные обновления кода в приватном GitHub-репозитории.

Требования:

- Опыт модификации и компиляции Chromium для разных платформ.

- Уверенное владение C++, JavaScript/TypeScript, инструментами разработки браузеров.

- Знание веб-безопасности и антифрод-систем.

- Навыки системного программирования и работы с Git.

- Ответственность в оценке сроков и чёткая коммуникация.

- Тестирование кода перед сдачей.

Условия:

- Оплата поэтапная: после сдачи и проверки каждого этапа.

- Анализ и доработка частично выполненного кода.

- Еженедельные отчёты.

- Обсуждение деталей реализации (например, параметры Canvas, WebGL).