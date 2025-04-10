Требуется доработка SFU сервера для обеспечения рабочего состояния стрим-сервиса. Необходимо организовать стриминг аудио и видео с веб-камеры через JS клиента. Ожидается, что сервер будет функционировать стабильно и обеспечивать качественную передачу данных.
Разработчик Chromium для антидетект-браузера
Разработчик Chromium для антидетект-браузера
Ищем опытного разработчика Chromium с навыками работы с браузерными отпечатками, знанием JavaScript/TypeScript и C++ для создания антидетект-браузера.
Задачи:
- Модификация Chromium для подмены отпечатков (WebRTC, Canvas, WebGL, шрифты и др.) на Windows 10-11, Linux, macOS (Intel/Silicon, 12-15).
- Разработка TypeScript-библиотеки для генерации согласованных отпечатков.
- Создание базы данных значений параметров отпечатков.
- Интеграция с прокси (HTTP, SOCKS4/5, SSH, IPv6, с аутентификацией).
- Прохождение тестов отпечатка на fingerprint.com, creepjs, pixelscan.net, browserleaks.com и устойчивость к антифрод-системам (Google, Facebook, Amazon, eBay и др.).
- Доработка и интеграция существующего кода, который уже был сделан другим разработчиком.
- Инструкции по сборке для всех платформ.
- Еженедельные обновления кода в приватном GitHub-репозитории.
Требования:
- Опыт модификации и компиляции Chromium для разных платформ.
- Уверенное владение C++, JavaScript/TypeScript, инструментами разработки браузеров.
- Знание веб-безопасности и антифрод-систем.
- Навыки системного программирования и работы с Git.
- Ответственность в оценке сроков и чёткая коммуникация.
- Тестирование кода перед сдачей.
Условия:
- Оплата поэтапная: после сдачи и проверки каждого этапа.
- Анализ и доработка частично выполненного кода.
- Еженедельные отчёты.
- Обсуждение деталей реализации (например, параметры Canvas, WebGL).
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