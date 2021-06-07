Имеется команда, которая разрабатывает сценарий игрового мода (далее “мод”) на компилируемом скриптовом языке Pawn. Мод состоит из главного входного файла и множества модулей. То есть когда разработчик пишет какую-либо новую систему, то он создает для ...
Разработка хитрого и умного бота
Привет. Нужен бот, который будет работать на сайте и взаимодействовать с видео. Бот должен иметь админ панель в вебе, в которой нужно будет вносить некоторые настройки по парсингу и обработке. Подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/12onWLEHycfs0Ne_WTst9rth5x2kUkWAjXoTSWd6NpYg/edit?usp=sharing
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