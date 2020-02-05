Разработка приложения для Apple tv (tv OS)

Требуется написать решение на golang которое будет разбивать текстовый файл 200-300 ГБ на N файлов. Работать будет под убунтой запускаться из консоли по крону. Изначально есть архив на 20гб gz.zip в нем обычный текстовый файл ...
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Требуется разработчик приложения для Apple tv. Дизайн полностью с нас, как на фото, но может быть адаптирован для соответствия гайдлайнам apple tv. Сроки выполнения и оплата обговариваются индивидуально.
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