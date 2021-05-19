Розробка інформаційної системи оцінювання якісного складу грунту

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок2966 просмотров

Розробка інформаційної системи оцінювання якісного складу грунту для здійснення санітарного надзору.

Нужна информационная сис. программа на украинском языке, которая будет прогнозировать с помощью нейросети состояние почвы на ближайшие 3-5 лет (БД я предоставлю относительно заполненной за предыдущие 20 лет, нужно на основе данных за предыдущие года составлять прогноз и делать вывод-фаст репорт про результаты анализов и рассчетов) Нужно сделать как можно быстрее. Все детали готова обсудить

4 года назад
guest_16217743777315
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров