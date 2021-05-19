Розробка інформаційної системи оцінювання якісного складу грунту для здійснення санітарного надзору.

Нужна информационная сис. программа на украинском языке, которая будет прогнозировать с помощью нейросети состояние почвы на ближайшие 3-5 лет (БД я предоставлю относительно заполненной за предыдущие 20 лет, нужно на основе данных за предыдущие года составлять прогноз и делать вывод-фаст репорт про результаты анализов и рассчетов) Нужно сделать как можно быстрее. Все детали готова обсудить