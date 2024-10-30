Система розпізнавання об'єктів на Jetson Nano

$3000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки8 просмотров

Потрібно розробити систему розпізнавання об’єктів у реальному часі з використанням нейромережі, яка працює на платформі NVIDIA Jetson Nano. Завдання включають налаштування та навчання моделі для точного визначення об’єктів, прискорення інференсу засобами апаратного прискорення Jetson Nano та оптимізацію моделі.

НейросетиОптимизация кода
6 месяцев назад
guest_1731498975321
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