Система розпізнавання об'єктів на Jetson Nano

Требуется разработать скрипт (bat или js) для копирования файлов с хоста на сервер с использованием утилиты robocopy. Скрипт должен подключать сетевой диск, проверять наличие буквы на использовании и удалять диск после завершения работы. Логи выполнения и ошибок должны записываться в txt файл в log папку, а также дублироваться на другом хосте с расширенной папкой.