Необходимо разобрать код существующего DLL и внести небольшие изменения. Ожидается проработка деталей и предложение своей цены за выполнение задания.
Система розпізнавання об'єктів на Jetson Nano
Потрібно розробити систему розпізнавання об’єктів у реальному часі з використанням нейромережі, яка працює на платформі NVIDIA Jetson Nano. Завдання включають налаштування та навчання моделі для точного визначення об’єктів, прискорення інференсу засобами апаратного прискорення Jetson Nano та оптимізацію моделі.
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