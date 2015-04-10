Служба фонового обновления.

Требуется человек с хорошим знанием C++

Имеется DLL библиотека, которая добавляется в установочные пакеты innosetup. При запуске установщика запускается процесс, который шарит по жесткому диску и находит определенные файлы. В случае если файлы отличаются то она их обновляет на нужные скачивая через http.

Нужно сделать так, чтобы при запуске установочного пакета в ОС создавалась служба или процесс, которая будет регулярно проверять с помощью имеющейся библиотеки наличие файлов и апдейтить их. Т.е. не только когда запускается установщик а всегда, типа как автозапуск, только с определенным интервалом это делать либо отлавливать процесс запуска, и перед этим проверять файлы и скачивать если нужно.

Детали:

Служба(процесс) ищет на компьютере установленные игры counter-strike и обновляет в них необходимые файлы.

Файлы которые обновлять есть (вместе с исходником на плюсах).

Исходники библиотеки поиска и обновления файлов тоже есть (на плюсах).

По большому счету это нужно объединить в нечто более серьезное, либо написать своё по аналогии.

Исполнителю готов продемонстрировать исходники.

Если вам будет интересна эта тема (counter-strike), то сможем вместе разобрать работу движка и в дальнейшем сотрудничать регулярно по разным задачам. Нужно будет много. Протекторы, апдейтеры, системы логирования и прочее.