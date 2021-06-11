Смарт-контракт для NFT (Ethereum) ERC-721

Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum)

Возможности:

Помимо стандартных ERC-721

- mint с доп параметрами

- mint сериализованных

- учитыват требования rarible и opensea

В общем подходит контракт одного из NFT... (но можете и свой предложить, если есть уже готовое решение)

Можно вообще его копию брать. Можно там выпилить сущность Signer (в моем кейсе только owner будет создавать).

Тестим на Rinkeby, у OpenSea есть там даже проверка тестовой интеграции.

Выдумывать экзотического ничего не надо, берем решения с гитов проектов.

вот контракт

https://etherscan.io/address/0x6fc2ded385e6f848f614b729ada686772f90e514

Должно быть интегрировано с Rarible

https://rarible.com/meowbits_club (как владелец токенов)

https://rarible.com/meowbits (как коллекция)

Должно быть интегрировано с OpenSea

https://opensea.io/collection/meowbits-collection

ipsf можно не использовать (на усмортрение), а использовать наш сервер (пусть и медленнее будет грузится).