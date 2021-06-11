Здравствуйте, есть нфт маркет, на котором проводят «Дроп», продают нфт, в ограниченном количестве, на такие дропы, большое количество людей, допустим продают 500 штук, а людей примерно 3.000, и мне нужен бот, который будет забирать вместо ...
Смарт-контракт для NFT (Ethereum) ERC-721
Нужно создать смарт-контракт для NFT (Ethereum)
Возможности:
Помимо стандартных ERC-721
- mint с доп параметрами
- mint сериализованных
- учитыват требования rarible и opensea
В общем подходит контракт одного из NFT... (но можете и свой предложить, если есть уже готовое решение)
Можно вообще его копию брать. Можно там выпилить сущность Signer (в моем кейсе только owner будет создавать).
Тестим на Rinkeby, у OpenSea есть там даже проверка тестовой интеграции.
Выдумывать экзотического ничего не надо, берем решения с гитов проектов.
вот контракт
https://etherscan.io/address/0x6fc2ded385e6f848f614b729ada686772f90e514
Должно быть интегрировано с Rarible
https://rarible.com/meowbits_club (как владелец токенов)
https://rarible.com/meowbits (как коллекция)
Должно быть интегрировано с OpenSea
https://opensea.io/collection/meowbits-collection
ipsf можно не использовать (на усмортрение), а использовать наш сервер (пусть и медленнее будет грузится).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть готовый код и W10 exe скомпилирован в exe. MAC должен быть скомпилирован JRE в PKG Затем и PKG, и EXE должны быть внесены в установочные пакеты, в которых приложение запускается автоматически после ...Закрыт4 года назад
- $38
Нужно знать сети и python!Задания два, одно простое, другое сложнее, на выбор, если реализуете сложное заплачу больше.В обоих заданиях 2 ВМ машины, radmin vpn или hamachi2 задание, реализовать алгоритм обнаружения из статьи, второй метод [6]) ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен бот для покупок на NFT маркете wax.atomichub.io Необходимо понимать принцип работы блокчейна и смарт контрактов. ТЗ в описании, вопросы в ЛС. Будет + если делали что то подобное.Закрыт4 года назад
Розробка програмного забезпечення корпоративних систем (Технології програмування 2). Нужно переделать лабораторные 1-5 из исходного проекта(по ссылке лежит рабочее spring приложение: https://github.com/DaniilNikiforov/CarService) в полном соответствии с условием(условые лежит в соответствующих вкладках в exel файле ). Стек: Java + Spring framework + ...Системное программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо написать программу на С++ по предмету: операционные системы. Полный текст задания в файле ниже. Дедлайн - 13.06.Системное программирование1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужен специалист, имеющий опыт работы с темами Shopify и умеющий работать с Liquid (https://shopify.github.io/liquid/). Нужно сделать несколько UI правок на существующем сайте https://max-and-the-city.myshopify.com/ : - Отредактировать текст баннера (сделать индивидуальным для каждой страницы) ...Закрыт4 года назад
Привет. Нужен бот, который будет работать на сайте и взаимодействовать с видео. Бот должен иметь админ панель в вебе, в которой нужно будет вносить некоторые настройки по парсингу и обработке. Подробнее по ссылке https://docs.google.com/document/d/12onWLEHycfs0Ne_WTst9rth5x2kUkWAjXoTSWd6NpYg/edit?usp=sharing ...Закрыт4 года назад
Имеется команда, которая разрабатывает сценарий игрового мода (далее “мод”) на компилируемом скриптовом языке Pawn. Мод состоит из главного входного файла и множества модулей. То есть когда разработчик пишет какую-либо новую систему, то он создает для ...Закрыт4 года назад
Здравствуйте,требуется человек,который перекомпелирует форекс индикатор,что бы индикатор от мт4 работал на платформе мт5Закрыт4 года назад