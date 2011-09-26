Софт на C# для скачивания истории агента с mail.ru

Задача : Пишется на C#. Программа для скачивания истории агента с mail.ru

Входные данные :

Логин/пароль

Период дат

Контакт

Необходимо :

Войти на mail.ru в историю агента (в веб интерфейсе почтовика, есть раздел "архив агента", в нем хранится хистори агента).

Получить историю агента с указанным контактом за период дат (историю мейл агента нужно выдырать именно с сервера).

Сохранить ее в файл : контакт-период_дат-random.txt

При получении учесть, что архив агента работает нестабильно, и история может отдаваться через раз. А то и через 10 раз. В этой ситуации, необходимо повторять, пока не добьешься успеха.

Оплата : СБС