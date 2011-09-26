Софт на C# для скачивания истории агента с mail.ru

$70
Системное программированиеЗавершен5 заявок306 просмотров
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Задача : Пишется на C#. Программа для скачивания истории агента с mail.ru

Входные данные :

Логин/пароль

Период дат

Контакт

Необходимо :

Войти на mail.ru в историю агента (в веб интерфейсе почтовика, есть раздел "архив агента", в нем хранится хистори агента).

Получить историю агента с указанным контактом за период дат (историю мейл агента нужно выдырать именно с сервера).

Сохранить ее в файл : контакт-период_дат-random.txt

При получении учесть, что архив агента работает нестабильно, и история может отдаваться через раз. А то и через 10 раз. В этой ситуации, необходимо повторять, пока не добьешься успеха.

Оплата : СБС

12 лет назад
webstudioltd
Александр 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Rascal
Рустам 
40 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$70
7 дней
Очень доволен работой, сервис майлру очень глючил потому не вышло сделать все в срок, но Рустам к задаче приложил много усилий и все сделал. Сделал программу в точности по ТЗ рекомендую данного человека как ответсвенного и с серьезным подходом к работе.
Рад сотрудничеству. Приятный в общении заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество