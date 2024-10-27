Создание кастомной прошивки на blackberry passport

$525
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок132 просмотра

Нужно создать кастомную прошивку для телефона blackberry passport.

На нём стоит своя закрытая оп. система ( blackberry os 10). И android-player ( что то вроде виртуальной машины) версии 4.1 для запуска android приложений.

Задачи таковы:

1) Полная замена системы (blackberry os 10)

на полноценный android ( начиная с 9).

Сборку этой прошивки нужно скомпилмровать в максимально удобный и максимально читаемый формат.

2) Нужна программа которая заменит прошивку на этом телефоне буквально в 2-3 клика без всякого геморроя и заморочек.

( Подключил телефон - нажал пару кликов - готово)

5 месяцев назад
guest_1732730588542
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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