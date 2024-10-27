Требуется специалист для развертывания Блокчейн на открытом коде ZHchain. Ищем опытного разработчика с навыками в системном программировании. Необходимы знания архитектуры ZHchain и опыт работы с блокчейн-технологиями.
Создание кастомной прошивки на blackberry passport
Нужно создать кастомную прошивку для телефона blackberry passport.
На нём стоит своя закрытая оп. система ( blackberry os 10). И android-player ( что то вроде виртуальной машины) версии 4.1 для запуска android приложений.
Задачи таковы:
1) Полная замена системы (blackberry os 10)
на полноценный android ( начиная с 9).
Сборку этой прошивки нужно скомпилмровать в максимально удобный и максимально читаемый формат.
2) Нужна программа которая заменит прошивку на этом телефоне буквально в 2-3 клика без всякого геморроя и заморочек.
( Подключил телефон - нажал пару кликов - готово)
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