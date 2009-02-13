Создание сервера для игрового портала

Системное программированиеЗавершен2 заявки154 просмотра
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Требуется создать на любом языке программирования сервер для игрового портала для небольших многопользовательских Flash игр.

Описание проекта вышлю на мэйл исполнителя.

15 лет назад
spoh33
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
dkolin
Kolin 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$1000
14 дней
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