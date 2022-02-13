Создать бот телеграмм для записи людей на интервью в посольстве США

$187
Системное программированиеЗакрыт1 заявка658 просмотров
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Нужно создать бот телеграмм который будет сканировать календарь посольства США в Бишкеке и в случае появления новых мест записывать людей на интервью в системе.

2 года назад
Livercol
Кирилл 
40 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Fatscoder
Сафин 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-2)
2 года назад
$56
2 дня
RUB
К сожалению исполнитель не справился с заявленной задачей хотя я полностью оплатил ему за заказ!Авто бот в нужный момент, когда открылись окошки на запись не записал ни одного человека!!!! показав таким образом нулевую эффективность!!! Бот конкурент записал более 25 человек. При этом исполнитель позиционировал себя как опытного программиста заточенного под создание именно ботов данного типа. Выводы делайте сами! При этом у исполнителя есть возможность попытаться исправить допущенные ошибки и если бот начнет записывать и эффективность повысится я сразу же внесу изменения в свой отзыв!
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