Стеганография на основе задержек пакетов, python

Нужно знать сети и python!Задания два, одно простое, другое сложнее, на выбор, если реализуете сложное заплачу больше.В обоих заданиях 2 ВМ машины, radmin vpn или hamachi2 задание, реализовать алгоритм обнаружения из статьи, второй метод [6]) в статье.1 задание,Допустим у отправителя и получателя имеется таблица которую они обговорили заранее. В ней ("задержка" => буква) .Соответственно, отправитель, чтобы отправить букву, смотрит в таблицу, где этой букве соответствует задержка между двумя пакетами. Т.е "задержка" => буква.Получатель: имея так скажем утвержденную таблицу (список, словарь) соответствий (задержек к букве) ловит первый пакет и включает таймер, до момента пока не придет второй, как только второй пакет пришел, останавливает таймер и по таблице ищет букву, которая соответствует получившейся задержке, и выводит букву.Срок 1 день, срочно!