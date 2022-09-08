Требуется разработка парсера для автоматического занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу данных. Скрипт должен использовать прокси для предотвращения блокировок и уметь определять наличие продавцов в базе, добавляя только новых. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и эффективен.
Требуется настроенный образ виртуальной машины Linux(файл HDD в RAW)
Задача 1.
Требуется настроенный образ виртуальной машины Linux(файл HDD в RAW формате), которая имеет WI-FI адаптер и работает как WI-FI роутер, ВМ должна заворачивать весь входящий на интерфейс трафик в SOCKS5 прокси, который находится в другой стране и доступа к его настройке у нас нет. Уметь работать с авторизацией желательно, но не обязательно(можем сделать доступ по IP).
Задача 2.
Требуется настроенный образ виртуальной машины Linux (файл HDD в RAW формате), имеет недорогой GSM-модуль, который работает как базовая станция и обслуживает GSM устройства мобильным трафиком(3G, LTE и т.п)
Пишите стоимость и сроки. Если у вас есть вариант решения одной из двух задач, пишите.
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