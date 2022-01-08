Требуется обучение кастомной модели GPT-3 и генерация контента

Есть большая база структурированных ENG текстов. Требуется любым удобным способом, в том числе и с помощью сервисов типа OpenAI или AI21, обучить свою модель этим контентом и затем настроить скрипт для создания генеренки по этой модели.

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