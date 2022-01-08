Требуется обучение кастомной модели GPT-3 и генерация контента

$2500
Системное программированиеЗакрыт3 заявки598 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть большая база структурированных ENG текстов. Требуется любым удобным способом, в том числе и с помощью сервисов типа OpenAI или AI21, обучить свою модель этим контентом и затем настроить скрипт для создания генеренки по этой модели.

Оплатить размещениеРедактировать

2 года назад
Astraport
Владимир 
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад