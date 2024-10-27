Внедрение и техническая поддержка информационной системы

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок156 просмотров

Выполнение работ по внедрению в ИТ-периметре  и технической поддержке информационной системы, технической поддержки лицензий, обновление релизов ПО и актуальных патчей, решения проблем с программным обеспечением от производителя сроком на 12 месяцев.

Подробности можно найти в ТЗ по ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/17xT4LiS2jnBZQKir1vMv956mYbJaM9uW/edit

Сроки: до 9 месяцев с момента заключения договора

5 месяцев назад
guest_1723888929141
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров