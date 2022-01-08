Встраиваемая система из двух блоков с беспроводной связью

Нужно разработать и создать устройство, что физически состоит из 2-х частей – управляющего блока и исполнительного блока.

1. управляющий блок:

содержит 2 кнопки управления

питание блока осуществляется от батареи/аккумулятора

содержит светодиодный индикатор уровня заряда батареи

2. исполнительный блок

содержит электродвигатель, который вращается на заданное количество оборотов согласно нажатию кнопки на блоке управления

питание блока осуществляется от батареи/аккумулятора

содержит светодиодный индикатор уровня заряда батареи

Блоки связаны по беспроводному двунаправленному протоколу передачи данных

Расстояние между блоками – не более 2 м.

Устройство должно позволять связь с приложением на мобильном телефоне по беспроводному протоколу для задания параметров работы

Что нужно:

разработать электрическую часть устройства:

схема устройства

програмирование контролеров

изготовление MVP

Если есть идеи/компания, кто возьмется изготавливать устройство в промышленом масштабе - приветствуется

Точные размеры и дизайн – будут согласовываться в рабочем порядке

Приветствуется помощь в выборе правильного двигателя и устройства линейного актуатора