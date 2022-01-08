Ищем разработчика обладающего данными знаниями Postgresql, golang, websocket(centrifugo), grpc(centrifugo) на полставки (не джуна) для популярного сайта по кейсам https://fireskins.top/ Работа на фрилансе,график полностью свободный Требуемые навыки:grpc, centrifugo, websocket, golang, postgresql
Встраиваемая система из двух блоков с беспроводной связью
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Нужно разработать и создать устройство, что физически состоит из 2-х частей – управляющего блока и исполнительного блока.
1. управляющий блок:
- содержит 2 кнопки управления
- питание блока осуществляется от батареи/аккумулятора
- содержит светодиодный индикатор уровня заряда батареи
- содержит электродвигатель, который вращается на заданное количество оборотов согласно нажатию кнопки на блоке управления
- питание блока осуществляется от батареи/аккумулятора
- содержит светодиодный индикатор уровня заряда батареи
Расстояние между блоками – не более 2 м.
Устройство должно позволять связь с приложением на мобильном телефоне по беспроводному протоколу для задания параметров работы
Что нужно:
- разработать электрическую часть устройства:
- схема устройства
- програмирование контролеров
- изготовление MVP
Точные размеры и дизайн – будут согласовываться в рабочем порядке
Приветствуется помощь в выборе правильного двигателя и устройства линейного актуатора
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