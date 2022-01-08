Встраиваемая система из двух блоков с беспроводной связью

Системное программированиеЗакрыт2 заявки589 просмотров
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Нужно разработать и создать устройство, что физически состоит из 2-х частей – управляющего блока и исполнительного блока.

1. управляющий блок:

  • содержит 2 кнопки управления
  • питание блока осуществляется от батареи/аккумулятора
  • содержит светодиодный индикатор уровня заряда батареи
2. исполнительный блок

  • содержит электродвигатель, который вращается на заданное количество оборотов согласно нажатию кнопки на блоке управления
  • питание блока осуществляется от батареи/аккумулятора
  • содержит светодиодный индикатор уровня заряда батареи
Блоки связаны по беспроводному двунаправленному протоколу передачи данных

Расстояние между блоками – не более 2 м.

Устройство должно позволять связь с приложением на мобильном телефоне по беспроводному протоколу для задания параметров работы

Что нужно:

  • разработать электрическую часть устройства:
  • схема устройства
  • програмирование контролеров
  • изготовление MVP
Если есть идеи/компания, кто возьмется изготавливать устройство в промышленом масштабе - приветствуется

Точные размеры и дизайн – будут согласовываться в рабочем порядке

Приветствуется помощь в выборе правильного двигателя и устройства линейного актуатора

2 года назад
tka4uk_s
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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