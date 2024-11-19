Написал код нового блокчейна на коде Phyton с майнингом и тп. Все сделано, получены ссылки в веб, но пишет что ,,не найдено". На финале, но нужно запустить код. Не запускается код, нужна помощь что бы объяснить причину и тп. Желательно с города Харьков для личной встречи. ТГ 0667265248