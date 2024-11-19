Требуется выполнение работ по внедрению и технической поддержке информационной системы в ИТ-периметре на срок 12 месяцев. Задачи включают обновление релизов ПО, актуальных патчей и решение проблем с программным обеспечением. Срок выполнения работ — до 9 месяцев с момента заключения договора.
Запуск кода Phyton
Написал код нового блокчейна на коде Phyton с майнингом и тп. Все сделано, получены ссылки в веб, но пишет что ,,не найдено". На финале, но нужно запустить код. Не запускается код, нужна помощь что бы объяснить причину и тп. Желательно с города Харьков для личной встречи. ТГ 0667265248
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