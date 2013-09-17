Исполнитель для обзвона клиентов

График работы 12 часов подряд, время работы с 24 по Москве до 12 по Москве 5 дней в неделю Оплата: 1. 30р в час оплата по умолчанию. 2. 100р-200 с продажи в зависимости от проданного товара.. Обязанности, всегда быть онлайн не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек из Киева, который будет регулярно прознавать клиентов по нашей базе.
Клиенты находятся в г.Киеве
Телефоны клиентов стационарые и мобильные
Также уже существующая база клиентов (300-500 человек) - тоже обзвонить и узнать о качестве обслуживания.
Список вопросов вышлю исполнителю.
По поводу предоставления телефона обсушим по скайпу.
Требования к исполнителю:
Мужчина или женщина старше 25 лет с приятным голосом. Ответственность.
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