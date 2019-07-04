Холодный обзвон и отправка коммерческих предложений – IT продукт

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  2. Служба поддержки
Закрыт4 заявки213 просмотров

Задача – сделать холодный обзвон и отправить коммерческие предложения – договорится на презентацию руководителем (встречу) 

Интернет телефонию предоставлю 

Время для звонков обговаривается отдельно – в основном московское с 9 до 18 

База 3000 контактов 

От Вас стоимость за достижение цели и срок? 

Вопросы? 

6 лет назад
fanya73
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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