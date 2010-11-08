Необходимые навыки: 1. Html, CSS, опыт работы с разными CMS, чем больше тем лучше. 2. Понимание PHP кода, правильное и быстрое определение причин дефектов. 3. Навыки работы с хостингом: FTP/почтовые клиенты/DNS. 4. Навыки работы с: веб-сервер Apache/MySql ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем, здравствуйте!
Нужны администраторы и модераторы в группу "Вконтакте", так сказать присматривать" (удалять спам и т.д)
Тематика группы - "Беременность и воспитание детей". Нужны девушки и мамы.
Пишите о ваших условиях!
- Похожие заказы
- Служба поддержки4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Открыта вакансия специалиста на тех. поддержку сайтов. Требования к соискателю: 1. Быть в on-line с 10 до 19 по МСК в течении рабочей недели. 2. Способность грамотно формулировать свои мысли устно/письменно. 3. Способность быстро анализировать ситуацию и находить ответы ...Служба поддержки4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
От 8 000 до 15 000р. Место работы: Internet Занятость: Полная, Частичная; Возможное время работы: с 11 до 21 по Московскому времени Возраст: от 18 до 65 Требования: -Активный подход к делу. -Опыт работы в телемаркетинге приветствуется. -Наличие: компьютера, хорошей скорости интернет-соединения(тестируется с ...Служба поддержкинет заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную удаленную работу в качестве специалиста службы поддержки хостинг провайдера виртуальных серверов требуется администратор ос Linux. Опыт работы и образование значения не имеют, имеет значение- умение работать с ОС Linux (Centos, Debian, Ubuntu) в консоле, ...Служба поддержки9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Здравствуйте, дамы и господа :) На форум компании требуется модератор. В обязанности входит отслеживание тем, которые требуют ответа представителей компании, составление списка этих тем с необходимыми рекомендациями: что за вопрос, какой на него следует дать ответ. Ответы ...Служба поддержки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется модератор на форум www.todoforum.com и timedriver.ru необходимо отвечать на вопросы форума и модерировать сообщения от пользователей. Всячески развивать форум. От вас = 2 часа в день(c ПН-ПТ), хорошие знания письменного английского, быстрое изучение нашего продукта ...Служба поддержки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется оператор call центра ( Удалённая работа, BEW-начальный этап) от 10 000 до 35 000р. Место работы: Internet Занятость: Полная, Частичная; Возможное время работы: с 11 до 21 по Московскому времени Возраст: от 18 до 65 Требования: Активный подход к ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется модератор "чистильщик" для работы по удалению определенной информации с нескольких форумов.Служба поддержки17 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен администратор на сайт beauty-тематики. Молодая женщина с высшим образованием, ответственная, пунктуальная, грамотная, креативная. Работа связана с заполнением и контролем контента. Оценка работы - по результатам. Оплата по договоренности.Служба поддержки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требования: - Дисциплинированный‚ ответственный‚ понимающий систему бизнеса млм, способный самостоятельно планировать свой рабочий день. - Знание компьютера, уверенный пользователь ПК Обязанности: - Своевременно‚ в течение 48 часов реагировать на пожелание посетителей сайта стать консультантами Орифлэйм. Т.е. с сайта‚ на ...Служба поддержки12 заявокЗакрыт13 лет назад