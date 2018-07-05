Обдзвонити 50-70 компаній

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Потрібно обдзвонити 50-70 компаній з пропозицією співпраці (не продажі !!!, хочемо віддати своїх клієнтів на аутсорсинг). 

Етап 1. Скласти в таблиці список компаній з контактами (мейл, телефон).Етап 2.Обдзвонити компаніїЕтап 3.Заповнити форму таблиці (вказати з ким спілкувались та конкретний результат) Час : 1 тиждень!!!Увага !!! Необхідні навики комунікації телефоном !!!

Оплата за 1 компанію мінімальна + за знайденого партнера сума!!!  Пропонуйте, відкриті до співпраці...

7 лет назад
guest_14841292071066
8 лет в сервисе
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5 лет назад

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