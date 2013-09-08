Обзвонить клиентов по нашей базе

Служба поддержкиЗакрыт1 заявка267 просмотров
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Есть база обзвонить 150 компаний

обзвонить по скрипту позвать директора, назначить встречу на аудит, собрать статистику что сказали, данные

Киев

10 лет назад
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
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