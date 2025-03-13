Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок83 просмотра

Если вы обожаете общение в интернете и готовы помогать людям в поиске их идеальных партнёров, то эта работа для вас!

Ваши задачи будут включать:

• Организация дружеских и теплых бесед с клиентами нашего сайта. 🌟

• Поддержание активного диалога и ответы на вопросы в режиме реального времени. 💬

Мы предлагаем:

• Полное обучение - вы станете профессионалом, даже если сейчас у вас нет опыта! 📚

• Гибкость в распорядке дня: работайте 6-8 часов в удобное для вас время! ⌛

• Возможность выбрать один выходной день в неделю по вашему желанию. 🌈

Необходимые условия:

• Наличие компьютера или ноутбука для работы. 🖥️

• Хорошее интернет-соединение для непрерывной работы. 📡

• Базовое владение английским языком и умение работать с переводчиком. 📖

Бонусы:

• Работа из любой точки мира, где есть интернет. 🌎

• Получения аванса уже через неделю работы. 💶

• ЗП от 800 до 2000$

•. Возможность выбора графика

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2

TelegramОбщение с клиентами
2 месяца назад
Sveta1233
27 лет
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Была
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Заявки фрилансеров

Влад
 
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