DS-Agency ищет оператора чата, предлагая заработок от 800 до 2000$+. Обучение за 1 день, гибкий график и возможность карьерного роста. Работайте 8-9 часов в день, ведите переписку с клиентами. Английский не обязателен, главное – грамотная речь и доступ к ПК с интернетом.
Оператор чата
Если вы обожаете общение в интернете и готовы помогать людям в поиске их идеальных партнёров, то эта работа для вас!
Ваши задачи будут включать:
• Организация дружеских и теплых бесед с клиентами нашего сайта. 🌟
• Поддержание активного диалога и ответы на вопросы в режиме реального времени. 💬
Мы предлагаем:
• Полное обучение - вы станете профессионалом, даже если сейчас у вас нет опыта! 📚
• Гибкость в распорядке дня: работайте 6-8 часов в удобное для вас время! ⌛
• Возможность выбрать один выходной день в неделю по вашему желанию. 🌈
Необходимые условия:
• Наличие компьютера или ноутбука для работы. 🖥️
• Хорошее интернет-соединение для непрерывной работы. 📡
• Базовое владение английским языком и умение работать с переводчиком. 📖
Бонусы:
• Работа из любой точки мира, где есть интернет. 🌎
• Получения аванса уже через неделю работы. 💶
• ЗП от 800 до 2000$
•. Возможность выбора графика
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОСТЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ТЕЛЕГРАМ: https://t.me/svettlannaa2
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