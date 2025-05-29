Ведем набор операторов для DS-Agency с возможностью выбора графика работы!

Мы ищем людей с базовым английским, способных ориентироваться с переводчиком. Обещаем регулярные выплаты каждую неделю первый месяц. Средняя зарплата - $800/мес, а лучшие могут заработать до $2600. Обучаем всем необходимым навыкам. Работа удаленная, открыта для всех уголков планеты.

Требуются умение работать онлайн, самоорганизация и конфиденциальность. Ваши обязанности будут включать анализ чатов, поддержку клиентов и коммуникация.

Присоединяйтесь к команде успеха!

Связаться с нами можно по телеграмму:

https://t.me/svettlannaa2