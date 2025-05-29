Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открытнет заявок34 просмотра

Ведем набор операторов для DS-Agency с возможностью выбора графика работы!

Мы ищем людей с базовым английским, способных ориентироваться с переводчиком. Обещаем регулярные выплаты каждую неделю первый месяц. Средняя зарплата - $800/мес, а лучшие могут заработать до $2600. Обучаем всем необходимым навыкам. Работа удаленная, открыта для всех уголков планеты.

Требуются умение работать онлайн, самоорганизация и конфиденциальность. Ваши обязанности будут включать анализ чатов, поддержку клиентов и коммуникация.

Присоединяйтесь к команде успеха!
Связаться с нами можно по телеграмму:

https://t.me/svettlannaa2

TelegramОбщение с клиентами
день назад
Светлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
21 час назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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