Ищем операторов чата для ведения переписки с пользователями в онлайн режиме. Работа 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Предоставляем обучение, еженедельные выплаты и бонусы за активность. Заработная плата от 800 до 1500$. Возможен карьерный рост.
Оператор чата
Ведем набор операторов для DS-Agency с возможностью выбора графика работы!
Мы ищем людей с базовым английским, способных ориентироваться с переводчиком. Обещаем регулярные выплаты каждую неделю первый месяц. Средняя зарплата - $800/мес, а лучшие могут заработать до $2600. Обучаем всем необходимым навыкам. Работа удаленная, открыта для всех уголков планеты.
Требуются умение работать онлайн, самоорганизация и конфиденциальность. Ваши обязанности будут включать анализ чатов, поддержку клиентов и коммуникация.
Присоединяйтесь к команде успеха!
Связаться с нами можно по телеграмму:
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