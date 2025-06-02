Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт1 заявка70 просмотров

Это удаленная работа. без вложений с вашей стороны

Нужен только компьютер и интернет.

Знание английского не обязательно! Достаточно умения пользоваться онлайн-переводчиком.

Работа до 9 часов в день.

Ваша задача: Общаться с клиентами мужчинами в чате писать письма и отвечать на них, переписываться в чате. Переписка ведется от лица девушки, давшей на это согласие. все обговоривается отдельно.

Ваш заработок: Вы будете получать процент от прибыли. При ответственном подходе к работе ставка растет. Поэтому, сумма заработка зависит от качества вашей работы. Т

Сколько можно зарабатывать? На этой должности в нашей компании зарабатывают $1000 - $2000 в месяц. Сумма зависит от того, насколько вы ответственный работник и умения поддержать разговор.

Если у вас есть опыт работы в агентстве (больше года) вы можете расчитывать на быстрый карьерный рост до должности администратора. При подаче заявки, уточняйте опыт работы.

Вы будете хорошо зарабатывать, если умеете поддержать разговор и быть интересным собеседником. В том случае, если общительность не ваша сильная сторона, будем честными заработать много не получится.

Пишите по любим вопросам в телеграмме

https://t.me/svettlannaa2

Telegram
день назад
Светлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
15 часов назад

Заявки фрилансеров

Сергій
 
24 года
21 час в сервисе
Был
час назад
21 час назад

  • Похожие заказы

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для DS-Agency с базовым английским. Работа удаленная с гибким графиком, обучение предоставляется. Средняя зарплата $800, лучшие сотрудники зарабатывают до $2600. Обязанности: анализ чатов, поддержка клиентов. Умение работать онлайн и самоорганизация обязательны.

    Общение с клиентамиTelegram
    Служба поддержки2 заявки
    Открыт
    5 дней назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем операторов чата для ведения переписки с пользователями в онлайн режиме. Работа 8-9 часов в день с возможностью выбора смены. Предоставляем обучение, еженедельные выплаты и бонусы за активность. Заработная плата от 800 до 1500$. Возможен карьерный рост.

    Telegram
    Служба поддержки2 заявки
    Открыт
    7 дней назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем оператора чата для работы на американском дейтинговом сайте. Обязанности: общение с клиентами, обработка заявок и контроль выполнения работы. Требования: минимальные знания английского, ответственность и коммуникабельность. Гибкий график, возможность карьерного роста и стабильная оплата труда.

    Привлечение клиентовTelegram
    Служба поддержкинет заявок
    Открыт
    10 дней назад

  • Оператор чата

    $2000

    Открыта вакансия удаленного оператора чата в брачное агентство. Обязанности включают общение с клиентами, ответы на письма и ведение чата. Заработок составляет от $1500 до $2500 в месяц, в зависимости от ответственности и навыков общения. График работы 6/1 с плавающим выходным. Возможен карьерный рост для лучших сотрудников.

    Telegram
    Служба поддержки1 заявка
    Открыт
    15 дней назад

  • Оператор чата

    $2000

    DS-Agency ищет оператора чата с опытом и без. Заработок от 800 до 2000$, обучение за 1 день, возможность выбора графиков. Обязанности: ведение переписки с клиентами, работа по инструкциям. Не требуется знание английского. Работа на ПК/ноутбуке с интернетом, готовность к 8-9 часам в день.

    Ведение перепискиОбщение с клиентамиTelegram
    Служба поддержкинет заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Оператор чата

    $2000

    Открыта вакансия оператора переводчика в брачное агентство. Обязанности включают ведение переписки с клиентами на английском языке. График работы 6/1 с выходным в любой день. Предлагается оплата до 2000$, возможность получения заработной платы в криптовалюте. Наличие ПК и хороший интернет обязательны. Возможность работы без знания английского языка.

    TelegramАнглийский язык
    Служба поддержки2 заявки
    Открыт
    22 дня назад

  • Оператор чата

    $2000

    Агентство ищет операторов чата для удалённой работы. Необходимы базовые знания английского языка. Предоставляем обучение и поддержку. Выплаты авансов каждую неделю. Возможен карьерный рост с заработком до 4000 долларов в месяц. Гибкий график работы и ночные смены.

    Telegram
    Служба поддержки1 заявка
    Открыт
    месяц назад

  • Специалист службы поддержки англоязычного сервиса

    Ищется специалист службы поддержки для англоязычного финтех-сервиса. Основные задачи включают техническую поддержку клиентов, письменные консультации и систематизацию знаний. Требуется знание рынков, опыт работы с REST API и высокий уровень английского языка. Работа по центрально-европейскому времени, вечерний график, стажировка и возможности карьерного роста.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    19 дней назад

  • Оператор чата

    $2000

    Ищем оператора чата для общения с клиентами. Работа удаленная, до 9 часов в день. Заработок от $1000 до $2000 в месяц, зависит от качества работы. Опыт работы в агентстве приветствуется для карьерного роста до администратора. Знание английского не обязательно, достаточно уметь пользоваться онлайн-переводчиком.

    Telegram
    Служба поддержки3 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Менеджер чатов

    $2000

    Ищется менеджер чатов для общения с клиентами через чаты и письма. Обучение предоставляется, работа из любой точки мира с гибким графиком. Минимальное знание английского. Заработная плата зависит от производительности.

    Telegram
    Служба поддержки5 заявок
    Закрыт
    3 дня назад