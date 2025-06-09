Ищется оператор чата для работы в международной компании. Обязанности: ведение переписки с пользователями, поддержание интересного общения. График сменный, работа 8-9 часов в день. Предоставляется обучение, возможность карьерного роста и еженедельные выплаты. Заработок от 800 до 1500$. Знание английского приветствуется.
Оператор чата
Мы ищем целеустремленных и ответственных кандидатов для работы переводчиком по общению с иностранными клиентами от имени нашей клиентки. Ваша задача будет вести диалоги, создавать тексты, а также поддерживать эмоциональную связь с мужчинами на специализированных платформах знакомств.
В чем суть работы:
- Писать и отвечать на письма от клиентов, поддерживая дружескую и профессиональную атмосферу.
- Вести переписку в чатах, обеспечивая удобства для клиентов и оперативное решение возникающих вопросов.
Требования:
- Наличие компьютера или ноутбука с постоянным доступом в интернет.
- Готовность работать полный рабочий день (8 часов) график на выбор.
- Уверенное использование онлайн-переводчика или знание английского языка (не обязательно).
- Отличные коммуникативные навыки и способность быть интересным в общения с клиентами;
- Высокая ответственность и внимательность к деталям.
Мы предлагаем:
- Возможность карьерного роста
- 40% от заработка анкет
- 30% от реальных подарков
- Ежемесячные выплаты (25-30 числах)
-Гибкий график
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