Оператор чата

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Открыт1 заявка31 просмотр

Мы ищем целеустремленных и ответственных кандидатов для работы переводчиком по общению с иностранными клиентами от имени нашей клиентки. Ваша задача будет вести диалоги, создавать тексты, а также поддерживать эмоциональную связь с мужчинами на специализированных платформах знакомств.

В чем суть работы:

- Писать и отвечать на письма от клиентов, поддерживая дружескую и профессиональную атмосферу.

- Вести переписку в чатах, обеспечивая удобства для клиентов и оперативное решение возникающих вопросов.

Требования:

- Наличие компьютера или ноутбука с постоянным доступом в интернет.

- Готовность работать полный рабочий день (8 часов) график на выбор.

- Уверенное использование онлайн-переводчика или знание английского языка (не обязательно).

- Отличные коммуникативные навыки и способность быть интересным в общения с клиентами;

- Высокая ответственность и внимательность к деталям.

Мы предлагаем:

- Возможность карьерного роста

- 40% от заработка анкет

- 30% от реальных подарков

- Ежемесячные выплаты (25-30 числах)

-Гибкий график

Заинтересовала вакансия?Скорее пиши в телеграмм

https://t.me/svettlannaa2

TelegramАнглийский язык
13 часов назад
Светлана
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
22 года
13 часов в сервисе
Был
12 часов назад
12 часов назад

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