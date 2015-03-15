Позвонить 30 пользователям (звонок не более 20 сек)

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Закрыт6 заявок182 просмотра

1. Клиент оставляет заказ на нашем сайте

2. Нужно позвонить и уточнить актуальность заказа

3. Продолжительность 1 звонка - не более 20 сек

Шаблоны предоставляем, связь оплачиваем.

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Студии не рассматриваются

10 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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