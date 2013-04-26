На базе гугловской почты в раздел "контакты" по вбивать: 1.Официальные контакты директоров компания с сайтов компаний. 2.Творческий поиск данных лиц в соцсетях: ФБ, Контакт, ЛинкдИн, Одноклассники. Просто ссылки на профайл (при наличии).* ...
Секретарь на полставки
Подработка. Секретарь на полставки. По скайпу. Переписка с клиентами сайта. Тема сайта - доставка цветов (сеть магазинов). Твердый оклад, стабильная работа.
Заявки фрилансеров
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