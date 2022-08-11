Необхідно обробити вхідні заявки для служби підтримки. Завдання вимагає уваги до деталей та відповідальності. Подробиці обговорюються в приватному.
Щукаю помічників
Шукаю помічників.Потрібно відповідати і писати клієнтам.Я не встигаю
Заявки фрилансеров
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