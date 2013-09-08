Сотрудник тех поддержки - телефон и чат.

Требуется сотрудник для работы в интернет магазине.

Клиенты оставляют сообщения на автоответчик и им нужно перезванивать, звонить в случае проблем с заказом, принимать звонки во время смены.

А так же вести переписку в чате и отвечать по электронной почте. Есть возможность видеть когда зашел человек и смотрит товар, ему нужно помочь.

Время работы с 17-00 - 1-00 по Москве (8 часовый график) - ежедневно.

Необходимые навыки - "АНГЛИЙСКИЙ" - разговорный, вы должны хорошо говорить по телефону.

$200 за работу с текущими клинтами + 10% от ваших продаж (когда помогаете клиенту). Средняя продажа в магазине состовляет примерно $150. Как минимум одну такую сделку в день, без проблем можно сделать в чате.

А так же нужно уметь пользоваться любым jabber клиентом, например - Miranda.

Мы предоставим SIP номер телефона а так же оплатим звонки.