Сотрудник тех поддержки - телефон и чат.

Наш проект это интернет сервис, который предоставляет пользователям возможность удобного хранения и быстрого обмена файлами. Мы имеем большую аудиторию постоянных пользователей и высокую посещаемость со всех стран мира. Наряду с основными услугами, на нашем сервисе организована ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сотрудник для работы в интернет магазине.
Клиенты оставляют сообщения на автоответчик и им нужно перезванивать, звонить в случае проблем с заказом, принимать звонки во время смены.
А так же вести переписку в чате и отвечать по электронной почте. Есть возможность видеть когда зашел человек и смотрит товар, ему нужно помочь.
Время работы с 17-00 - 1-00 по Москве (8 часовый график) - ежедневно.
Необходимые навыки - "АНГЛИЙСКИЙ" - разговорный, вы должны хорошо говорить по телефону.
$200 за работу с текущими клинтами + 10% от ваших продаж (когда помогаете клиенту). Средняя продажа в магазине состовляет примерно $150. Как минимум одну такую сделку в день, без проблем можно сделать в чате.
А так же нужно уметь пользоваться любым jabber клиентом, например - Miranda.
Мы предоставим SIP номер телефона а так же оплатим звонки.
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