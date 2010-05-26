Требуется писать сообщения на форуме, создавать темы, модерировать. Тематика: знакомства, секс, любовь, движок Vbulletin
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Требуется сотрудник в техподдержку биржи ссылок.
Обязанности:
консультирование и поддержка пользователей
Требования:
безлимитный интернет, опыт работы с биржами ссылок
Условия:
Удаленная работа
График работы: 6 рабочих дней в неделю, с 10 до 19
Зарплата от 10 до 20 т.р.
Резюме и все вопросы на: patrikeev.st[at]gmail.com
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