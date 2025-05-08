Ищем оператора чата для общения с клиентами. Работа удаленная, до 9 часов в день. Заработок от $1000 до $2000 в месяц, зависит от качества работы. Опыт работы в агентстве приветствуется для карьерного роста до администратора. Знание английского не обязательно, достаточно уметь пользоваться онлайн-переводчиком.
Специалист службы поддержки англоязычного сервиса
Ищем специалиста службы поддержки для англоязычного сервиса в международном финтехе. Задачи включают техническую поддержку клиентов, письменные консультации, систематизацию знаний. Необходимы понимание рынков и биржевых терминов, опыт работы с REST API и хороший уровень английского. Работа по центрально-европейскому времени, вечерний график. Оплачиваемая стажировка и возможности карьерного роста.
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