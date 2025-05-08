Специалист службы поддержки англоязычного сервиса

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Ищем специалиста службы поддержки для англоязычного сервиса в международном финтехе. Задачи включают техническую поддержку клиентов, письменные консультации, систематизацию знаний. Необходимы понимание рынков и биржевых терминов, опыт работы с REST API и хороший уровень английского. Работа по центрально-европейскому времени, вечерний график. Оплачиваемая стажировка и возможности карьерного роста.

4 дня назад
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