Необходимо разослать письма на электронные ящики клиентам.
Технический специалист для службы поддержки HelpDesk.
Добрый день,
Нужен человек с ОЧЕНЬ хорошим письменным английским (чтобы писал без грамматических ошибок, т.к. ответы должны быть качественными) для оказания технической поддержки.
Функционирует система тикетов. Специфика услуг - помощь в установке и настройке софта (преимущественно через тикеты, в редких случаях - удаленно через TeamViewer).
Работать нужно 7 дней в неделю, 8 часов в день (с 18:00 до 2:00 по мск.)
Зарплата от $600/мес, и возможность роста при усердной работе.
Что должен знать кандидат:
-Как устанавливать различное ПО, какие бывают проблемы при установке и как их решать.
-Быть знакомым с линейкой софта следующих вендоров (как минимум видели в глаза продукт, не обязательно уметь в нем работать):
*MS Windows XP, 7, 8, 8.1, 10;
*MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016;
*Adobe CS4, CS5, CS6, CC, CC2015;
*Autodesk AutoCAD, 3dsMAX;
-Быть знакомым с MAC OS X, т.к. софт и под мак поддерживаем.
-Знать что такое Google и уметь им пользоваться.
Большая просьба в откликах описывать следующее:
-Какой именно уровень знаний в IT (ну что-то вроде: сисадмин-эникейщик, или опыт работы);
-Какой именно уровень знаний английского языка, как изучали язык;
-Возраст;
-Контактные данные, предпочтительно ICQ.
Спасибо!
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