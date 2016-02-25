Технический специалист для службы поддержки HelpDesk.

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт32 заявки702 просмотра

Добрый день,

Нужен человек с ОЧЕНЬ хорошим письменным английским (чтобы писал без грамматических ошибок, т.к. ответы должны быть качественными) для оказания технической поддержки.

Функционирует система тикетов. Специфика услуг - помощь в установке и настройке софта (преимущественно через тикеты, в редких случаях - удаленно через TeamViewer). 

Работать нужно 7 дней в неделю, 8 часов в день (с 18:00 до 2:00 по мск.)

Зарплата от $600/мес, и возможность роста при усердной работе.

Что должен знать кандидат:

-Как устанавливать различное ПО, какие бывают проблемы при установке и как их решать.

-Быть знакомым с линейкой софта следующих вендоров (как минимум видели в глаза продукт, не обязательно уметь в нем работать): 

*MS Windows XP, 7, 8, 8.1, 10;

*MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, 2016;

*Adobe CS4, CS5, CS6, CC, CC2015;

*Autodesk AutoCAD, 3dsMAX;

-Быть знакомым с MAC OS X, т.к. софт и под мак поддерживаем.

-Знать что такое Google и уметь им пользоваться.

Большая просьба в откликах описывать следующее: 

-Какой именно уровень знаний в IT (ну что-то вроде: сисадмин-эникейщик, или опыт работы);

-Какой именно уровень знаний английского языка, как изучали язык;

-Возраст;

-Контактные данные, предпочтительно ICQ.

Спасибо!

AutoCAD
9 лет назад
ymedvedev
Юрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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