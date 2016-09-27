1000 подписчиков в инста. по критериям

Задача: - собрать ЦА по параметрам; - рассылка строго по параметрам ЦА; - разослать личными сообщениями информацию об акции видеостудии (50 сообщений в день); - предоставить отчет.
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Северное бутово, Москва, 18-45лет женщины
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