1000 подписчиков в инста. по критериям

Здравствуйте. Нужно раскрутить группу вконтакте. Сколько будет стоить 1000 [u]живых[/u] и [u]заинтересованных[/u] подписчиков и сколько на это потребуется времени? Так же интересует способ продвижения и портфолио. Группа - https://vk.com/bflexysamara