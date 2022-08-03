Необходим специалист для создания 10 постов для юридического телеграм-канала. Важно наличие опыта в SMM и умение привлекать аудиторию. Посты должны повышать вовлеченность и интерес к контенту канала.
Адміністратор в соціальній мережі
Шукаю людей які хочуть працювати в Інстаграмі.
Досвід не потрібний( навчаємо)
2-3 години в день
відповідати на вхідні повідомлення
викладати сторіз( не обов‘язково розмовних) та пости
Заявки фрилансеров
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