Адміністратор в соціальній мережі

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт36 заявок414 просмотров

Шукаю людей які хочуть працювати в Інстаграмі.

Досвід не потрібний( навчаємо)

2-3 години в день

відповідати на вхідні повідомлення

викладати сторіз( не обов‘язково розмовних) та пости

3 года назад
olagusinska
Оля 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антоніна
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Влад
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Монастырная
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Тетяна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Леся
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Оля
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Яна
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мила
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталія
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Євгенія
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александра
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олена
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Дмитро
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Карина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
Мария
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юля
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ростислав
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Іра
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерия
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Алина
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад