Арбітражник/Media buyer Forex/crypto

$1200
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки613 просмотров

Ми пропонуємо:

-Гнучкий графік роботи

-Офіс у центрі Києва

-Ставка + відсоток від профіту

-Виплата в доларах

-Своя CRM система

-Платежки, спайтули, крео, антики, клоакку надаємо

-Анлім капа та великі бюджети

-Швидке кар'єрне зростання до тимліду

-Свої оффери та КЦ

Ти маєш вміти працювати з:

*FB або Google (інші сорси будуть приємним бонусом)

*Досвід затоки на крипту/форекс від 6 місяців

*Уміння лити на бурж - буде величезним плюсом

*Придумувати конвертні та актуальні зв'язки, за які ти також отримаєш $

*Аналітичний склад розуму

*Уміння працювати та ефективно комунікувати з командою

Усьому іншому навчимо, підкажемо і покажемо )

3 года назад
kuliiizaslav
Ізяслав 
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
185 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
11 отзывов
3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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