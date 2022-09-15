Требуется SMM специалист для привлечения целевой аудитории в Инстаграм. Основные задачи: увеличение роста аккаунта и продаж экспертного продукта на рынках Европы, Америки, России и стран ближнего зарубежья. Ожидается опыт работы с русскоговорящей аудиторией.
Арбітражник/Media buyer Forex/crypto
Ми пропонуємо:
-Гнучкий графік роботи
-Офіс у центрі Києва
-Ставка + відсоток від профіту
-Виплата в доларах
-Своя CRM система
-Платежки, спайтули, крео, антики, клоакку надаємо
-Анлім капа та великі бюджети
-Швидке кар'єрне зростання до тимліду
-Свої оффери та КЦ
Ти маєш вміти працювати з:
*FB або Google (інші сорси будуть приємним бонусом)
*Досвід затоки на крипту/форекс від 6 місяців
*Уміння лити на бурж - буде величезним плюсом
*Придумувати конвертні та актуальні зв'язки, за які ти також отримаєш $
*Аналітичний склад розуму
*Уміння працювати та ефективно комунікувати з командою
Усьому іншому навчимо, підкажемо і покажемо )
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