Требуется дизайнер для оформления группы ВКонтакте. Необходимо создать шапку, оформить товары и разработать шаблон поста. Задача включает формирование фирменного стиля для группы с учетом доступного бюджета.
Дизайн сообщества вконтакте
Дизайн должен цеплять людей, чтобы они заходили в группу, сам чуть чуть сделал, но этого недостаточно
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