Ищется таргетолог для настройки рекламы в Instagram и Facebook, фокус на авторских турах в Дагестан. Необходимы 20-60 заявок ежемесячно при цене за клиента до 3000р. Ожидается кейс по авторским турам, примеры креативов, стратегия работы и стоимость услуг. Долгосрочное сотрудничество с опытным специалистом.