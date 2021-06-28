Дизайнер для оформления групп в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок619 просмотров

На регулярной основе требуется дизайнер для оформления групп в ВК.

Работ в месяц от 10 до 30.

Примеры "как надо делать"

живые обложки:

vk.com/svavtoservis

vk.com/malinamodels_irk

vk.com/napolniyepokritiya...

vk.com/smart159

vk.com/bsubetonru

vk.com/public197642727

vk.com/ergosgroup

vk.com/villyday

vk.com/atera_auto

статичный дизайн (для ПК версии Вконтакте):

vk.com/souz52

vk.com/club161474469

vk.com/autochehol_msk

vk.com/klinfish

vk.com/club_redcaviar

vk.com/chiptuningmgn

vk.com/smolensk.chip

vk.com/snow_reg

vk.com/yuliyacosmetic

4 года назад
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