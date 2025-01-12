Дизайнер для оформления социальных сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка21 просмотр

Мы ищем дизайнера для оформления социальных сетей, в частности, профиля в Instagram. Работы включают разработку макетов для сторис, подбор шрифтов и создание единой стилистики. Идея — избежать неоновых градиентов и популярных дизайнов, стремимся к естественной и приглушенной эстетике. Специалист должен быть готов работать на длительный срок и решать будущие задачи.

Instagram
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анна
 
22 года
год в сервисе
Была
25 дней назад
4 месяца назад