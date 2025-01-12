Мы ищем дизайнера для оформления социальных сетей, в частности, профиля в Instagram. Работы включают разработку макетов для сторис, подбор шрифтов и создание единой стилистики. Идея — избежать неоновых градиентов и популярных дизайнов, стремимся к естественной и приглушенной эстетике. Специалист должен быть готов работать на длительный срок и решать будущие задачи.