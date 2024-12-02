Дизайнер YouTube/Instagram/Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки21 просмотр

Я ищу дизайнера для работы с контентом на платформах YouTube, Instagram и Telegram.

Работа полностью удалённая, с гибким графиком, что позволит вам управлять своим временем с комфортом.

Занятость частичная — примерно 4 часа в день.

Бюджет за услуги будет обсуждаться индивидуально, в зависимости от вашего опыта и портфолио.

InstagramTelegramYouTube
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Марія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ксения
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад