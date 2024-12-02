Я ищу дизайнера для работы с контентом на платформах YouTube, Instagram и Telegram.

Работа полностью удалённая, с гибким графиком, что позволит вам управлять своим временем с комфортом.

Занятость частичная — примерно 4 часа в день.

Бюджет за услуги будет обсуждаться индивидуально, в зависимости от вашего опыта и портфолио.