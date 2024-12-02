Шукаємо консультанта для запуску студії Life Stream TikTok у Києві. Необхідно прорахувати технічне забезпечення офісу, допомогти з налаштуванням профілів та надати консультацію для залучення лідів через стріми. Проектна зайнятість до 1 місяця. Пропонуйте свою вартість.
Дизайнер YouTube/Instagram/Telegram
Я ищу дизайнера для работы с контентом на платформах YouTube, Instagram и Telegram.
Работа полностью удалённая, с гибким графиком, что позволит вам управлять своим временем с комфортом.
Занятость частичная — примерно 4 часа в день.
Бюджет за услуги будет обсуждаться индивидуально, в зависимости от вашего опыта и портфолио.
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