Нужен таргетолог для запуска рекламы по юридической тематике (Сначала FB, затем Inst, возможно в дальнейшем ВК). Для нас важна качественная настройка ЦА, т.к. наша компания оказывает юридические услуги для бизнеса. Поэтому приоритетен показ рекламы на ...
Добавить 500 подписчиков на Ютуб канал
Здравствуйте,
Нужно подписчиков 500 на канал. Какие они будут("живые" или боты) не важно. Главное продержались в подписчиках 3-4 месяца. Тематика канала Игры
Ссылку на канал отправлю по запросу в личку.
Оплата после выполнения, когда увижу на канале указанное кол-во подписчиков.
Расчет в рублях по курсу в день оплаты.
Выбранный исполнитель
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