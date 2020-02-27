Добавить 500 подписчиков на Ютуб канал

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен31 заявка557 просмотров

Здравствуйте,

Нужно подписчиков 500 на канал. Какие они будут("живые" или боты) не важно. Главное продержались в подписчиках 3-4 месяца. Тематика канала Игры

Ссылку на канал отправлю по запросу в личку.

Оплата после выполнения, когда увижу на канале указанное кол-во подписчиков.

Расчет в рублях по курсу в день оплаты.

5 лет назад
maestro1
Ашот 
50 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Pentagram
Тюрин 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$16
7 дней
Escrow
Все сделано в срок, как и оговаривалось.
Отличный заказчик, сработались без проблем

Заявки фрилансеров

Pentagram
Тюрин 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад