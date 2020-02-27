Добавить 500 подписчиков на Ютуб канал

Здравствуйте,

Нужно подписчиков 500 на канал. Какие они будут("живые" или боты) не важно. Главное продержались в подписчиках 3-4 месяца. Тематика канала Игры

Ссылку на канал отправлю по запросу в личку.

Оплата после выполнения, когда увижу на канале указанное кол-во подписчиков.

Расчет в рублях по курсу в день оплаты.