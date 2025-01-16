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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки24 просмотра

Необходимо привлечь 200 человек живой активной аудитории в тг-канал

TelegramПривлечение подписчиков
4 месяца назад
guest_1737024252634
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Ангелина
 
21 год
год в сервисе
Была
6 дней назад
1 отзыв
3 месяца назад
Абдулазиз
 
29 лет
4 месяца в сервисе
Был
21 день назад
4 месяца назад