Добавиться в группы фэйсбук, разместить посты

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок72 просмотра

Добавиться в группы фэйсбук, разместить посты.

Желательно если вы это сделаете с помощью покупных аккаунтов или имеете опыт в регистрации аккаунтов для постинга.

FacebookСоздание аккаунтов
5 месяцев назад
guest_1732970281190
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Надія
 
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