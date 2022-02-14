Facebook Conversions API - нужна настройка для Tilda

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки661 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделал их стандартную настройку несколько месяцев назад.

Не работает. Точнее показывает - что все ок, но передает данные только о заявках.

Нужно, чтобы передавались - pageview.

Бюджет называет Исполнитель.

Заявки без указания бюджета не рассматриваю !!! Не тратьте свое и мое время впустую.

Нужен опыт решения данной задачи

Tilda
2 года назад
ilyashershnev
Илья 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад