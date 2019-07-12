Instagram по создание сайтов на битрикс, лидогенерация

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок168 просмотров

Добрый день, необходимо создать и настроить и наполнить (30 постов) аккаунт в instagram (инстаграм) по тематике "Создание сайтов на 1С-битрикс" и настроить рекламу.

Задача - лидогенерация.

Ориентируемся на срок: 7 дней, стоимость 5000 руб.

Оплата напрямую исполнителю. Постоплата.

По предоплате деньги выделить не сможем (можно раздробить на какие-то более мелкие этапы).

Готовы обсуждать состав работ, сроки и стоимость.

Лидогенерация
6 лет назад
dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад

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