Instagram по создание сайтов на битрикс, лидогенерация

Добрый день, необходимо создать и настроить и наполнить (30 постов) аккаунт в instagram (инстаграм) по тематике "Создание сайтов на 1С-битрикс" и настроить рекламу.

Задача - лидогенерация.

Ориентируемся на срок: 7 дней, стоимость 5000 руб.

Оплата напрямую исполнителю. Постоплата.

По предоплате деньги выделить не сможем (можно раздробить на какие-то более мелкие этапы).

Готовы обсуждать состав работ, сроки и стоимость.