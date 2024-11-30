Здравствуйте. Есть полностью украинский проект GameFi - сайт, телеграм-канал и телеграм-группа игры, которая заключается в выращивании цветов тюльпана онлайн и их выводу и продаже на сторонних площадках в виде NFT. Есть поддержка сетей Polygon и TON. Есть возможность выделить некоторые цифровые подарки первым пользователям. Вовлечённых людей в канале и группе практически нет и это плохо.

Интересует молодой специалист, готовый рекламировать игру в других каналах и чатах, оставляя комментарии сдельно. Интересует помощь с какой-нибудь биржей заданий, где можно заказать комментарии в телеграм от разных людей. Интересуют возможности продвижения игры в других направлениях, как то вайбер, фейсбук, комментарии, всплывающие окна pop-up, на форумах.