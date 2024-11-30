Интересует продвижение игрового блокчейн-проекта Telegram (Украина)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки47 просмотров

Здравствуйте. Есть полностью украинский проект GameFi - сайт, телеграм-канал и телеграм-группа игры, которая заключается в выращивании цветов тюльпана онлайн и их выводу и продаже на сторонних площадках в виде NFT. Есть поддержка сетей Polygon и TON. Есть возможность выделить некоторые цифровые подарки первым пользователям. Вовлечённых людей в канале и группе практически нет и это плохо.

Интересует молодой специалист, готовый рекламировать игру в других каналах и чатах, оставляя комментарии сдельно. Интересует помощь с какой-нибудь биржей заданий, где можно заказать комментарии в телеграм от разных людей. Интересуют возможности продвижения игры в других направлениях, как то вайбер, фейсбук, комментарии, всплывающие окна pop-up, на форумах.

FacebookTelegramViberПривлечение подписчиковПродвижение в социальных сетях
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