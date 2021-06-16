Ищем опытного SMM-специалиста в LinkedIn и Twitter

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок660 просмотров

У нас - сервис отложенного постинга в соцсетях. И нужно его интересно "преподносить" в наших сообществах в LinkedIn и Twitter с учетом особенностей соцсетей и аудиторий. Нужно уметь не только писать хорошие тексты под данную соцсеть, соблюдая тематику, но и готовить к ним графику. Также, важно генерировать идеи для видео контента которого нет, и который способствует росту активности - мы готовы вкладываться в ваши идеи и создавать контент под ваш запрос, если это физически возможно.

Цель работы - чтобы соцсети нашего проекта отличались от соцсетей конкурентов и интересно и цепляюще рассказывали о нашем проекте.

Ссылку на наш сервис и подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю.

Подробнее:

Мы ведем 4 соцсети:

  • Вам необходимо “подавать” текст и графику для каждой соцсети отдельно, базируясь на анализе ЦА только для LinkedIn и Twitter.
  • Вам необходимо провести анализ аудитории и конкурентов, и постоянно генерировать идеи для видео контента или контента который базируется на кейсах, на нашей работе с целью запросить его у нас.
  • Вам нужно проработать стратегию продвижения в этих соцсетях и постоянно работать в направлении продвижения.
Необходимо готовить контент-план на 2 недели вперед. На русском языке. Я вышлю вам доступы менеджера проекта в нашем сервисе и вы будете планировать посты на русском в нем - а я буду их проверять в том же сервисе)Графика - интересная, привлекающая внимание.

Прошу при отклике на вакансию, добавлять ссылки на аккаунты в соцсетях, которые вы ведете - чтобы я могла посмотреть ваши работы) Также прошу указать стоимость в долларах, за которую вы готовы создать 1 контент-план сразу на месяц (по 1-3 разному посту в день (для твиттер например они могут быть супер короткие, и не надо много времени на их создание, но идея разная); для 2 соцсетей; для каждой соцсети "подавать" исходя из ее разрешений, генерация идей и постоянный контакт со мной и моменты продвижения).

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