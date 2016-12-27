Ищем SMM-cпециалиста по Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок147 просмотров

Для создания таргетированной рекламной компании в Facebook ищем таргетолога.

Очень срочно необходимо настроить!

8 лет назад
ArenaCenter
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров