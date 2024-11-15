Ищу сторисмейкера для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок18 просмотров

Я ищу сторисмейкера для ведения аккаунта в Instagram https://www.instagram.com/lanalanskaya_official/.

Требуются навыки красивого оформления сторис и видео, а также желание развиваться в LUXURY сегменте.

Задачи будут заключаться в красивом оформлении и выкладке сторис.

Оплата будет обсуждаться с выбранными кандидатами индивидуально, и за качественный дизайн я готова платить выше рынка.

График работы: 5-6 дней в неделю.

Преимуществом будет наличие художественного или дизайнерского образования.

Пожалуйста, откликайтесь с портфолио.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров