Ищу сторисмейкера для Instagram

Я ищу сторисмейкера для ведения аккаунта в Instagram https://www.instagram.com/lanalanskaya_official/.

Требуются навыки красивого оформления сторис и видео, а также желание развиваться в LUXURY сегменте.

Задачи будут заключаться в красивом оформлении и выкладке сторис.

Оплата будет обсуждаться с выбранными кандидатами индивидуально, и за качественный дизайн я готова платить выше рынка.

График работы: 5-6 дней в неделю.

Преимуществом будет наличие художественного или дизайнерского образования.

Пожалуйста, откликайтесь с портфолио.